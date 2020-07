Caso Palamara, la difesa insiste: "Davigo teste" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Redazione La difesa di Luca Palamara, l'ex leader dell'Unicost ed ex componente del Csm indagato a Perugia, insiste «Davigo deve essere sentito come teste perché insieme ad Ardita è a conoscenza delle vicende dell'esposto di Fava nei confronti di Pignatone relative alla sua mancata astensione nel procedimento penale a carico dell'avvocato Amara a causa dei rapporti di quest'ultimo con Roberto Pignatone, il fratello dell'ex procuratore di Roma». La difesa di Luca Palamara, l'ex leader dell'Unicost ed ex componente del Csm indagato a Perugia, insiste. E dopo aver cercato sinora invano di imporre l'astensione dalla sezione disciplinare dello stesso Davigo (che ha già risposto picche anche se la ... Leggi su ilgiornale

