Camici donati, l'ufficio legale di Aria non autorizzò il cognato di Fontana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 luglio 2020 - Bahamas e Svizzera . Ora anche il Lichtenstein . Non bastasse il pasticcio dei Camici , regalati da suo cognato ma con donazione "bloccata" dalla stessa Regione,, per il ... Leggi su ilgiorno

matteosalvinimi : #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai… - infoitinterno : Camici donati, l’ufficio legale di Aria non autorizzò il cognato di Fontana - fernandaMfl : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai arr… - alioscia16 : Fontana, perquisizioni nell'azienda del cognato: si cercano i 25mila camici «donati» - SmorfiaDigitale : Fontana, perquisizioni nell'azienda del cognato: si cercano i 25mila camici dona... -

Ultime Notizie dalla rete : Camici donati Fontana, perquisizioni nell'azienda del cognato: si cercano i 25mila camici «donati» Il Messaggero Camici donati, l’ufficio legale di Aria non autorizzò il cognato di Fontana

Milano, 29 luglio 2020 - Bahamas e Svizzera. Ora anche il Lichtenstein. Non bastasse il pasticcio dei camici (regalati da suo cognato ma con donazione “bloccata“ dalla stessa Regione), per il presiden ...

Fontana in Consiglio regionale: “Non tollero dubbi sulla mia integrità, contro di me polemiche strumentali”

“Ho riflettuto molto sull’opportunità di intervenire oggi soprattutto per la preoccupazione di dare un’ulteriore cassa di risonanza per polemiche che ritengo sterili e strumentali. Ho deciso di venire ...

Milano, 29 luglio 2020 - Bahamas e Svizzera. Ora anche il Lichtenstein. Non bastasse il pasticcio dei camici (regalati da suo cognato ma con donazione “bloccata“ dalla stessa Regione), per il presiden ...“Ho riflettuto molto sull’opportunità di intervenire oggi soprattutto per la preoccupazione di dare un’ulteriore cassa di risonanza per polemiche che ritengo sterili e strumentali. Ho deciso di venire ...