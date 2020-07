Cagliari-Juventus 2-0: Gagliano e Simeone stendono i bianconeri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vittoria di prestigio del Cagliari che si toglie la soddisfazione di battere i neo campioni d’Italia della Juventus grazie alla reti dell’esordiente Gagliano e di Simeone. bianconeri mai in partita e probabilmente con la testa già alla partita con il Lione di Champions League. Zenga dispone i suoi con il 3-4-1-2: Cragno tra i pali, Walukiewicz, Ceppitelli e Farago in difesa. A centrocampo, Farago’, Ionita, Mattiello e Rog. In avanti, Pedro supporta Gagliano e Simeone. Sarri risponde con il 4-3-3: Buffon in porta, linea difensiva composta da Caudrado, Bonucci, Rugani ed Alex Sandro. A centrocampo, Muratore, Pjanic e Bentancur. In avanti, Bernardeschi, Higuain e Ronaldo. Partono bene i sardi con Gagliano che bagna il suo ... Leggi su sport.periodicodaily

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - goal : GOAL! Juventus are two down after a rocket from Giovanni Simeone! Cagliari 2-0 Juventus #CagliariJuve - goal : GOAL! Juventus are behind inside 10 minutes! Cagliari 1-0 Juventus #CagliariJuve - emmaltrix : Ronaldo and Juventus to the Cagliari Defense tonight - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - CAGLIARI-JUVENTUS 2-0 - Sardi vicini al tris! CR7 le prova tutte -