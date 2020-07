Benevento, spaccio di stupefacenti: misura cautelare per un 26enne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero nei confronti di un ventiseienne – già pregiudicato per violazione della legge sugli stupefacenti – gravemente indiziato di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e crack. In particolare, l’attività d’indagine traeva origine da diverso procedimento, avente ad oggetto diversi episodi delittuosi commessi con esplosivi o incendi ai danni di alcune ... Leggi su anteprima24

Scrive il procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro: Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...

