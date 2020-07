Belen Rodriguez, è già finita con Antinolfi: «Voleva far ingelosire Stefano». E ora punta Michele Morrone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi è amore finito e spunta l’attore Michele Morrone. Solo qualche settimana fa la showgirl era stata fotografata a Capri in una romantica serata assieme all’imprenditore che l’aveva tra l’altro raggiunta a Ibiza, ma il loro è stato un fuoco di paglia o forse un modo di Belen per far ingelosire l’ex marito Stefano De Martino. A dare la notizia il settimanale “Chi”, che tra l’altro aveva anche dato lo scoop dell’improvviso amore fra la Rodriguez e Antinolfi. Belen infatti è stata fotografata dalla rivista mentre si diverte a Ibiza assieme al figlio Santiago e alcuni amici ... Leggi su newscronaca.myblog

