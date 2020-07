Azouz Marzouk difende Rosa e Olindo: «Frigerio non era credibile, ho le prove» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Strage di Erba: Azouz Mazouk, sotto processo a Milano per calunnia nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, sta cercando in tutti i modi di scagionare la coppia condannata all’ergastolo perché ritenuta responsabile del massacro di Erba in cui la moglie e il figlioletto del tunisino furono massacrati a sprangate e sgozzati. Frigerio condizionato? Azouz Marzouk: “Ho le prove” Per aver chiesto la revisione del processo sostenendo che Rosa e Olindo hanno mentito quando confessarono i delitti, oggi Marzouk deve rispondere di calunnia nei loro confronti. Lui però insiste: si dice convinto che i veri responsabili della strage consumatasi il 6 dicembre 2006 in cui furono trucidati sua moglie ... Leggi su urbanpost

