ACEA, redditività e fatturato in crescita con accelerazione investimenti semestre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo ACEA, municipalizzata romana nell’energia, ha chiuso il primo semestre con un risultato netto di 144 milioni di Euro, in crescita dell’1% rispetto al 1° semestre 2019. I ricavi consolidati sono aunetati del 4% ad oltre 1,6 miliardi di Euro, mentre l’EBITDA registra un incremento del 13% a 569 milioni di Euro e l’EBIT del 7% a 277 milioni di Euro. Commentando questi risultati, l’Ad Giuseppe Gola parla di “una crescita strutturale, che conferma la solidità dei fondamentali anche in un periodo di difficoltà dovuto alla crisi sanitaria”. “Questa performance – ha spiegato – è stata possibile grazie agli importanti investimenti realizzati sulle nostre infrastrutture e ... Leggi su quifinanza

