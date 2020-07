A14:Carico Colpisce il Cavalcavia, Autostrada Chiusa e Traffico Bloccato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Grossi disagi sull’A14, una ruspa a bordo di un mezzo pesante ha urtato un Cavalcavia nel tratto tra Porto S. Elpidio e Fermo, Autostrada bloccata in direzione Pescara. Un Carico troppo ingombrante e un Cavalcavia troppo basso hanno dato via ad un incidente che non ha portato fortunatamente alcuna vittima, ma ha creato una serie di grossi disagi alla viabilità. Questa mattina, al km 277 della Bologna-Taranto, Tra Porto San Epidio e Fermo è stato erroneamente disperso un escavatore che si trovava a bordo di un tir, dopo aver urtato l’infrastruttura soprastante. In accordo tra Polizia Stradale e gli enti legati alla viabilità il tratto è stato chiuso momentaneamente in direzione sud. Ora gli operatori sono al lavoro per mettere le carreggiate al sicuro aggiustando i danni ... Leggi su youreduaction

LuceverdeRadio : ???#Autostrade - A14 TRATTO CHIUSO tra Porto S.Elpidio e Fermo >Pescara ??All'interno del tratto chiuso ci sono 3… - antoniomissieri : RT @adrianoattus: Tir con carico di pulcini si ribalta in A14 vicino a Forlì, chilometri di autoveicoli in coda su entrambe le carreggiate.… - sgrimoldi : RT @adrianoattus: Tir con carico di pulcini si ribalta in A14 vicino a Forlì, chilometri di autoveicoli in coda su entrambe le carreggiate.… - alberto_pilotto : RT @adrianoattus: Tir con carico di pulcini si ribalta in A14 vicino a Forlì, chilometri di autoveicoli in coda su entrambe le carreggiate.… - 24zampe : RT @adrianoattus: Tir con carico di pulcini si ribalta in A14 vicino a Forlì, chilometri di autoveicoli in coda su entrambe le carreggiate.… -