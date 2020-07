A ‘Un mare di libri’ il giudice Guarnotta ricorda il pool antimafia di Falcone e Borsellino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) – Ultimo appuntamento, domani, con ‘Un mare Di Libri’, la kermesse letteraria di Terrasini (Palermo), giunta alla quinta edizione. Alle ore 19, presso palazzo d’Aumale, lungomare Peppino Impastato, la prima presentazione nazionale del libro ‘C’era una volta il pool antimafia ‘ I miei anni nel bunker’ (Casa editrice Zolfo) dell’ex magistrato Leonardo Guarnotta, “il racconto di quegli straordinari uomini che hanno fatto la storia della lotta alla mafia”. A conversare con l’autore i giornalisti Attilio Bolzoni e Elvira Terranova.Guarnotta nel libro ricorda gli anni trascorsi nel pool e quella telefonata di Antonino Caponnetto che nel 1984 gli ha ... Leggi su calcioweb.eu

