Virus, ricoverati ancora in aumento: primi due infetti dalla Spagna (Di martedì 28 luglio 2020) In questi giorni l'attenzione mondiale sull'andamento della pandemia è, in parte, rivolta alla Spagna: sia perché il numero de nuovi infetti, quotidianamente, è tra i... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Virus ricoverati Virus, ricoverati ancora in aumento: primi due infetti dalla Spagna Il Messaggero Bollettino Coronavirus, i dati del 27 luglio in Italia. La tabella

Roma, 27 luglio 2020 - Il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia registra 170 nuovi casi e altri 5 morti. Intanto sul fronte delle cure arrivano buone notizie dalla sperimentazione ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 27 luglio, bollettino ufficiale

Con i 14 nuovi casi emersi, salgono a 4.926 le persone contagiate dal coronavirus Sars-Cov-2 in Campania dall'inizio dell'epidemia. I dati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania ...

