VIDEO | Inter 1-0 Napoli: il gol di D'Ambrosio per il vantaggio nerazzurro (Di martedì 28 luglio 2020)

L’Inter è in vantaggio. Nel match contro il Napoli, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i nerazzurri trovano la rete dell’1-0 grazie a Danilo D’Ambrosio che d ...Inter e Juventus sono le ultime suggestioni per il futuro di Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea è uno dei migliori bomber francesi all time, ma il mercato ...