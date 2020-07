Un sondaggio premia la didattica a distanza dell'università di Catania (Di martedì 28 luglio 2020) La didattica 'emergenziale' a distanza messa in campo dall'università di Catania nel periodo marzo- giugno viene premiata dalla maggioranza degli studenti che, anche in una situazione di estrema ... Leggi su cataniatoday

Nel 2020 si voterà nelle Marche per le elezioni regionali: la data ufficiale dopo lo slittamento causato dal coronavirus, chi potrebbero essere i candidati e cosa dicono i sondaggi con il centrodestra ...ANCONA – L’Onorevole Francesco Acquaroli, candidato della coalizione di centrodestra (FdI, Lega, FI, Pri, NcI, Udc e le civiche Movimento per le Marche e Civici per il territorio) alla presidenza dell ...