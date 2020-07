Trentino, l’orso M49 fugge per la seconda volta: ha divelto la rete della gabbia dove era rinchiuso (Di martedì 28 luglio 2020) Trentino, l’orso M49 fugge per la seconda volta. È fuggito per la seconda volta in un anno l’orso M49: è scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento, dopo aver divelto la rete di ferro della “gabbia” in cui era rinchiuso da aprile nell’area faunistica di Casteller. Lo ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha aggiunto: “Crediamo di poterlo localizzare celermente”. L’animale è infatti dotato di radiocollare. È fuggito per la seconda volta in pochissimo tempo l’orso M49: ... Leggi su limemagazine.eu

