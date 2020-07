Torino, Longo: «La maglia granata è da onorare ogni partita» (Di martedì 28 luglio 2020) Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino Roma Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della partita contro la Roma. onorare LA maglia – «Dobbiamo affrontare le ultime due partite nel migliore dei modi, cercando di trarne il massimo come abbiamo sempre cercato di fare. Dobbiamo essere professionali perché bisogna dare sempre il 110% e a maggior ragione con la maglia del Toro, che è da onorare ad ogni partita al di là di ogni smanceria». FORMAZIONE – «Lukic sarà della partita, spendo parole ... Leggi su calcionews24

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - napolimagazine : TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - apetrazzuolo : TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' -