Scostamento | FI gela il governo ' Non s' illudano | Centrodestra unito'

"Bisogna chiederlo a Palazzo Chigi, non dipende da noi". Con queste parole Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it dopo il vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, risponde alla domanda su come voterà Forza Italia in Parlamento (al Senato il Centrodestra potrebbe essere determinante) sul terzo Scostamento di...

“Serve un piano da oltre 20 miliardi per la sanità, vanno bene i soldi del Recovery fund, ma utilizziamo anche quelli del Mes”. A Palazzo Chigi sul far della sera si riuniscono i capi delegazione di m ...

Deliveroo, nasce l'Osservatorio "Gelato-Delivery", numeri e tendenze

Cresciute del 18% le gelaterie che si sono affidate alla piattaforma nel 2019. Primi cinque mesi 2020 ordini a +350%. Milano, Roma e Ferrara sul podio È il prodotto rivelazione dell’online food delive ...

