Salernitana, pari di rigore a Pordenone, serve battere lo Spezia all'ultima giornata per i playoff. (Di martedì 28 luglio 2020) Finisce 1-1 tra Pordenone-Salernitana. I gol nel primo tempo: al 18 Burrai per i padroni di casa, al 26 Di Tacchio su rigore per gli ospiti. Sul risultato di 1-1 i granata giocano meglio rispetto ai ... Leggi su gazzettadisalerno

