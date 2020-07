Roma, armato di coltello e con una maschera in volto entra in gelateria: poi minaccia il titolare e lo colpisce con due fendenti (Di martedì 28 luglio 2020) Ha fatto irruzione in una gelateria alla Garbatella, in piazza Eugenio Biffi, alle 2:51 della scorsa notte. Con il volto travisato da una maschera e armato di coltello ha minacciato il titolare dell’attività e lo ha colpito al braccio con due fendenti. A mani vuote, l’aggressore – un ragazzo di 25 anni – si è dato alla fuga inseguito dalla vittima. Il 25enne è stato poi bloccato dagli agenti di Polizia e arrestato per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, armato di coltello e con una maschera in volto entra in gelateria: poi minaccia il titolare e lo colpisce con due … - CorriereCitta : Roma, armato di coltello e con una maschera in volto entra in gelateria: poi minaccia il titolare e lo colpisce con… - Danae0308 : RT @007Vincentxxx: Dove sono #Salvini #Meloni pardon dimenticavo non è #Roma e nemmeno un #Immigrato non fa notizia Blitz armato al superme… - 007Vincentxxx : Dove sono #Salvini #Meloni pardon dimenticavo non è #Roma e nemmeno un #Immigrato non fa notizia Blitz armato al su… - giannettimarco : RT @romatoday: roma #Ostia, armato di segnale stradale entra in bar e ruba Gratta e Vinci -

Ultime Notizie dalla rete : Roma armato Roma, armato di coltello mette a segno due rapine in meno di 25 minuti: arrestato Il Faro Online Roma, armato di coltello e con una maschera in volto entra in gelateria: poi minaccia il titolare e lo colpisce con due fendenti

Ha fatto irruzione in una gelateria alla Garbatella, in piazza Eugenio Biffi, alle 2:51 della scorsa notte. Con il volto travisato da una maschera e armato di coltello ha minacciato il titolare dell’a ...

Convegno 'negazionisti' Covid, bufera social su Bocelli. Lui: "Frainteso"

Roma, 28 luglio 2020 - E' bufera social su Andrea Bocelli, all'indomani delle sue dichiarazioni al Senato nel corso del convegno di 'negazionisti' del Covid. All'evento, organizzato da Armando Siri e ...

Ha fatto irruzione in una gelateria alla Garbatella, in piazza Eugenio Biffi, alle 2:51 della scorsa notte. Con il volto travisato da una maschera e armato di coltello ha minacciato il titolare dell’a ...Roma, 28 luglio 2020 - E' bufera social su Andrea Bocelli, all'indomani delle sue dichiarazioni al Senato nel corso del convegno di 'negazionisti' del Covid. All'evento, organizzato da Armando Siri e ...