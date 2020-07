Ricetta rustici leccesi: ingredienti, preparazione e consigli (Di martedì 28 luglio 2020) Ideali come spuntino a tutte le ore del giorno, i rustici leccesi sono una specialità salentina sfiziosa e saporita. Un disco croccante di pasta sfoglia dorata racchiude un morbido ripieno di besciamella, pomodoro e mozzarella. Facili e veloci da preparare, ottimi da consumare tiepidi. In Salento si trovano facilmente in tutte le rosticcerie o nei bar e d’estate rappresentano il classico cibo da portare in spiaggia. rustici leccesi – ingredienti ingredienti per 8 rustici. Passata di pomodoro 30 g Mozzarella 35 g Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b. Pasta Sfoglia (4 rotoli) 920 g Per la besciamella: Latte intero 200 ml Farina 00 20 g Burro 20 g Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Noce moscata q.b. Per spennellare: Uova ... Leggi su giornal

