Recovery Fund, Brunetta: 'Serve una bicamerale subito, io ci sono' (Di martedì 28 luglio 2020) 'Quello della commissione, magari bicamerale, paritetica e presieduta dall'opposizione, come per commissioni di controllo come il Copasir, potrebbe essere lo strumento utile al Paese per affrontare un ... Leggi su tgcom24.mediaset

Castelli: «Con il Recovery Fund dobbiamo far correre l'Italia ad un'unica velocità. Il Messaggero Recovery Fund, Brunetta: "Serve una bicamerale subito, io ci sono"

"Quello della commissione, magari bicamerale, paritetica e presieduta dall'opposizione, come per commissioni di controllo come il Copasir, potrebbe essere lo strumento utile al Paese per affrontare un ...

Berlusconi ora vuol fregare Salvini. Con Forza Italia nella partita dei fondi Ue il Capitano finisce all’angolo

Fra poco l’Italia verrà inondata da una pioggia di miliardi, per la precisione 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 di prestiti tramite il Recovery Fund che il premier Conte è riuscito a strappare alla Ue ...

