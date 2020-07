Osimhen e il Napoli, ecco un vademecum utile. Aspettando il tweet di De La (Di mercoledì 29 luglio 2020) Serve un riepilogo chiaro e preciso, un vademecum dettagliato. Osimhen ha scelto il Napoli. Ci sono gli accordi tra i club. Aspettiamo l’annuncio di De Laurentiis. Non voleva la Premier a ogni costo. Falso. Ha aggirato qualsiasi tipo di proposta anche del nuovo agente D’Avila. Non costerà 80 milioni, bugia certificata. Ma 50 più bonus, la nostra cifra da sempre, più (notizia da tenere in considerazione, non snobbiamola) il cartellino di Karnezis per il Lille. L’operazione Karnezis è importante perché rinsalda i rapporti tra i due club. Non c’è stata l’irruzione del West Ham, fantasie. Gli allarmismi erano carta straccia. Non ha pensato alla Premier perché era il sogno da bambino. Ha mantenuto la parola data. Guadagnerà tra i 3 i 4 milioni a ... Leggi su alfredopedulla

