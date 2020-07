NBA – Porzingis, che combini: si dimentica di sottoporsi al tampone e viene escluso dalla partita (Di martedì 28 luglio 2020) Una delle regole fondamentali per prevenire la diffusione del Coronavirus nella bolla di Orlando è quella che impone ai giocatori di effettuare giornalmente un test per determinarne l’eventuale positività: senza essersi sottoposti al test non si può giocare. Lo ha imparato, o meglio se lo è ricordato, a proprie spese Kristaps Porzingis. Il cestista lettone ha dimenticato di sottoporsi al test e non ha potuto prendere parte alla partita fra i suoi dallas Mavericks e gli Indiana Pacers. Coach Carlisle ha parlato con il ragazzo e alla stampa lo ha definito “mortificato per l’accaduto”.L'articolo NBA – Porzingis, che combini: si dimentica di sottoporsi al ... Leggi su sportfair

