NBA – Dion Waiters ammette: “LeBron James cercò di responsabilizzarmi, ero troppo testardo per capirlo” (Di martedì 28 luglio 2020) Le strade di Dion Waiters e LeBron James sono tornate ad incrociarsi. Dopo la stagione 2014-2015 passata insieme ai Cavs, i due si sono ritrovati insieme in maglia Lakers. In entrambe le franchigie è LeBron James a dettare legge, mentre Dion è passato da essere un giovane prospetto ad un cestista che forse, a 28 anni, sa di aver sprecato una buona parte della sua carriera a causa di qualche azioni irresponsabile fuori dal campo (come l’indigestione da orsetti alla marijuana). All’età di 28 anni, Waiters si è reso conto che in maglia Cavs LeBron tentò di responsabilizzarlo, ma Dion, a causa della sua testardaggine non gli diede ascolto: “adesso il mio obiettivo è di vivere giorno per giorno e di continuare ... Leggi su sportfair

