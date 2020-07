Militari in spiaggia a Ventimiglia, l’esercito spiega: sono lì per i migranti, non per i bagnanti (Di martedì 28 luglio 2020) Lo Stato maggiore dell’esercito ha spiegato che i Militari visti – armati – in spiaggia a Ventimiglia si trovano in città per l’operazione Strade sicure e non per sorvegliare i bagnanti. Durante il lockdown ci siamo dovuti abituare a controlli serrati ovunque finalizzati a limitare il diffondersi del virus. Controlli mentre in macchina ci recavamo … L'articolo Militari in spiaggia a Ventimiglia, l’esercito spiega: sono lì per i migranti, non per i bagnanti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

