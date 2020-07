Migranti, il sindaco di Caltanissetta: “L’insicurezza porta a derive razziste” (Di martedì 28 luglio 2020) PALERMO – “Il centro di accoglienza non è adeguatamente protetto, troppo pochi i rappresentanti delle forze dell’ordine a tutela. Intanto noi sindaci e nel caso specifico il sottoscritto diventiamo ogni giorno di più bersaglio di invettive da parte dei cittadini che dovrebbero sentirsi protetti e sicuri. Una sicurezza che invece nella mia città non si percepisce più. Dando spazio a derive intolleranti e razziste“. Lo scrive il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, in una lettera inviata alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dopo la fuga di 184 migranti ospiti del Centro di Pian del Lago. Leggi su dire

LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - fattoquotidiano : Migranti, in 100 fuggono dal Cara di Caltanissetta: i Carabinieri ne intercettano dieci. Sindaco: “Governo non ne i… - GDS_it : Tamponi negativi per i 25 migranti a Lampedusa, il sindaco: procurato allarme da un sindacato di polizia… - hele_fr : Migranti, varato piano trasferimenti da Lampedusa - iolanda_pitti : RT @enricoparenti2: La Lamorgese secondo i dettami di Zingaretti li fa entrare, ma poi è incapace di gestire la situazione. E non accenna… -