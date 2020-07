Messi all’Inter: il meme della tv di Suning fa sognare i tifosi (Di martedì 28 luglio 2020) Il meme di PPTV, tv cinese legata a Suning, fa sognare i tifosi dell’Inter: Messi proiettato sul Duomo per presentare Inter-Napoli. I tifosi dell’Inter sognano e del resto il calciomercato estivo si riempie spesso di notizie bomba di questo tipo. La deduzione secondo la quale Leo Messi potrebbe vestire i colori nerazzurri la prossima stagione … L'articolo Messi all’Inter: il meme della tv di Suning fa sognare i tifosi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Gazzetta_it : #Moratti: '#Conte e #Marotta non so se li avrei presi. #Messi all'#Inter? A volte i sogni...' - Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - Yuro_23 : RT @tutticonvocati: ??? @matteomarani: 'Su #Messi all'#Inter va dietro a quello che ha detto #Marotta. Per il momento è fantamercato pensare… - Zelgadis265 : RT @tutticonvocati: ??? @matteomarani: 'Su #Messi all'#Inter va dietro a quello che ha detto #Marotta. Per il momento è fantamercato pensare… - tutticonvocati : ??? @matteomarani: 'Su #Messi all'#Inter va dietro a quello che ha detto #Marotta. Per il momento è fantamercato pen… -

