La Figc chiede di ridurre i tamponi ai calciatori, il Cts: i contagi non si stanno abbassando (Di martedì 28 luglio 2020) Ieri il presidente della Figc Gabriele Gravina si è detto preoccupato per la nuova stagione. Non solo per le date di inizio, ma anche per il protocollo anti-Covid, che Gravina considera «inapplicabile» perché troppo «impegnativo per le società e per gli stessi atleti». La Figc, scrive il Corriere dello Sport, ha già chiesto al Comitato Tecnico Scientifico di ridurre il numero di tamponi da effettuare ai giocatori. “La Federazione, peraltro, si è già mossa per ottenere una correzione di rotta. Un paio di settimane fa, c’è stata la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico del Governo di modificare alcune delle norme contenute nel protocollo. E’ stata individuata un’esigenza principale: ridurre la frequenza ... Leggi su ilnapolista

