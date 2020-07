Ko in 7 secondi. Il match più veloce (e scandaloso) nella storia della boxe femminile (Video) (Di martedì 28 luglio 2020) Washington, 28 lug – Non è stato proprio un bel vedere. Miranda Atkins ha sfidato la campionessa in carica Silver Wbc dei minimosca, Seniesa Estrada, per strapparle il titolo. Peccato che l’incontro, tenutosi lo scorso 24 luglio a Indio, in California, sia durato solo sette secondi. Tanto infatti è bastato alla Estrada per mettere definitivamente al tappeto la sua avversaria. Pochi pugni ben assestati e tutti a casa. È stato l’incontro più veloce (e scandaloso) nella storia della boxe femminile. Campionessa in 7 secondi L’americana di origini messicane Seniesa Carmen Estrada, classe 1992, è campionessa in carica dal 2018, da quando sconfisse per ko tecnico la pugile venezuelana ... Leggi su ilprimatonazionale

zazoomblog : Ko in 7 secondi. Il match più veloce (e scandaloso) nella storia della boxe femminile (Video) - #secondi. #match… - IlPrimatoN : Nel pugilato maschile, però, c'è chi ha addirittura fatto meglio... - Pall_Gonfiato : Così il tecnico dell'#Atalanta alla vigilia del match contro il #Parma - PianetaMilan : #VIDEO - Verso #SampdoriaMilan: 10 #curiosità sul match in 90 secondi - #SampMilan @acmilan #ACMilan #Milan… - MatteoStaSereNO : @realwarriale2 @sscnapoli @juventusfc @SassuoloUS Stamane arriva in ritardo, Vice. Riassunto del match già riportat… -