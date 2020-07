«Kissing Booth 3» arriva nel 2021 su Netflix (Di martedì 28 luglio 2020) Battere il ferro finché caldo è probabilmente una delle lezioni più importanti che le major hanno appreso di fronte a un franchise di successo. E così, dopo aver fatto passare ben due anni tra il primo e il secondo capitolo di Kissing Booth, Netflix corre ai ripari svelando al pubblico che un terzo film non solo è già stato ordinato, ma pure già stato girato. Il primo ad anticipare la notizia è IndieWire, che spiega che le riprese del secondo e del terzo Kissing Booth sono avvenute contemporaneamente un po’ in stile Signore degli Anelli: neanche il tempo di registrare l’informazione che migliaia di fan affollano subito Twitter per chiedere lumi a Netflix, che conferma e rilancia con un primissimo teaser del film. https://www.youtube.com/watch?v=iHDpTCp7K5o Leggi su vanityfair

NetflixIT : *esce The Kissing Booth* Noi: ?? *esce The Kissing Booth 2* Noi: ???? *uscirà The Kissing Booth 3* Noi: ????????????????????????????… - team_world : The Kissing Booth 2 è su Netflix ?? Riecco l'amicizia e l'amore di Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney nell'at… - GamingToday4 : Kissing Booth: lo stand dei baci non chiude! - tuonodighiaccio : RT @ultracheeesee: sogno un incontro tra Robert Pattinson e Jacob Elordi in cui parlano delle loro bellissime esperienze in Twilight e The… - 4marchand2april : Comunque the kissing booth non è male, cioè alla fine è il solito film estivo -