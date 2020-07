Inter – Napoli: le formazioni ufficiali (Di martedì 28 luglio 2020) A San Siro il Napoli di Gattuso arriva bisognoso di tre punti per continuare a credere nell'Europa. Gli azzurri si trovano ad un punto dal Milan e davanti avrà un'Inter vogliosa di chiudere al secondo posto il campionato. Ecco le formazioni ufficiali.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 995729" align="alignnone" width="300" San Siro (Getty images)/captionInter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Inter – Napoli: le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - FCInterFanClub1 : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un quiz per veri ti… - Palvinismo1 : Sappiamo tutti che Inter-Napoli finirà 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

La trentasettesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Napoli allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta. L’Inter riceve il Napoli nel secondo anticipo valido per la 37esima gior ...Siccome ora conta solo Barcellona, è chiaro che Gattuso cominci a fare i suoi conti avvicinandosi sempre più alla gara del Camp Nou. Non è ancora il conto alla rovescia ma è evidente che la sfida di q ...