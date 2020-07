Il Covid pesa su LVMH: nel semestre utile in calo dell’84% (Di martedì 28 luglio 2020) Il Covid-19 si fa sentire sui conti dei colossi del lusso e in particolare su quelli di LVMH, il gruppo francese guidato da Bernard Arnault più volte indicato come possibile futuro acquirente del Milan dal fondo Elliott (ipotesi sempre smentita da parte dei diretti interessati). Il colosso francese cui fanno capo, tra gli altri, i … L'articolo Il Covid pesa su LVMH: nel semestre utile in calo dell’84% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MarcoZH10 : RT @CalcioFinanza: Il Covid pesa su LVMH: nel semestre utile in calo dell’84% - sportli26181512 : #Notizie Il Covid pesa su LVMH: nel semestre utile in calo dell’84%: Il Covid-19 si fa sentire sui conti dei coloss… - andreabigo94 : RT @CalcioFinanza: Il Covid pesa su LVMH: nel semestre utile in calo dell’84% - CalcioFinanza : Il Covid pesa su LVMH: nel semestre utile in calo dell’84% - SamCuloDiGomma : @kimilfung @bioccolo @signorinarotte2 Ma perché luoghi comuni? Voi sapete benissimo quanto si cazzeggi in smartwork… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pesa Borsa: Europa chiude debole, Covid pesa su Madrid (-1,7%) ANSA Nuova Europa Conferenza stampa Di Biagio: «Contro il Verona darò spazio a gente fresca»

Quello che avrei voluto vedere in queste settimane ci è riuscito in alcuni momenti, poi con i risultati pesanti delle ultime gare è difficile ... Deve stare tranquillo e avrà altre possibilità». POST ...

Coronavirus, Confcommercio: "9mila imprese calabresi a rischio"

Cosenza - Novemila imprese calabresi del terziario rischiano di scomparire, con una conseguente perdita di oltre 23 mila posti di lavoro. È l'allarme lanciato da Confcommercio Calabria attraverso l'an ...

Quello che avrei voluto vedere in queste settimane ci è riuscito in alcuni momenti, poi con i risultati pesanti delle ultime gare è difficile ... Deve stare tranquillo e avrà altre possibilità». POST ...Cosenza - Novemila imprese calabresi del terziario rischiano di scomparire, con una conseguente perdita di oltre 23 mila posti di lavoro. È l'allarme lanciato da Confcommercio Calabria attraverso l'an ...