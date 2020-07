GPS, Anief avvia ricorsi per tutti gli esclusi a partire da ITP e laureati con 36 mesi servizio (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Nel mondo della scuola si torna a parlare delle GPS, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e dei ricorsi che il sindacato Anief sta patrocinando contro una serie di esclusioni ingiustificate. A parlarne a Teleborsa è il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, il quale ricorda che “per gli ITP – Insegnanti Tecnico Pratici “è molto importante sapere che c’è una norma di legge che gli consente di poter accedere ai concorsi e ad insegnare senza i 24 CFU – crediti formativi universitari, come stabilito dall’ordinanza numero 60 emanata dal Ministro Azzolina nel mese di luglio”. “Chi è interessato ad insegnare il prossimo anno scolastico – precisa il sindacalista – dovrà fare domanda entro il 6 agosto, dovrà ... Leggi su quifinanza

