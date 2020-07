Emmy 2020, tutte le nomination da The Mandalorian a Watchmen (Di martedì 28 luglio 2020) Sono state annunciate le nomination ai premi Emmy e nell'edizione 2020 a dominare è Watchmen con ben 26 candidature, The Mandalorian ne conquista 15. Le nomination agli Emmy 2020 sono state annunciate in diretta streaming e a dominare questa edizione è stato Watchmen, con ben 26 candidature nelle varie categorie, mentre Netflix conquista ben 160 possibili premi. Tra i nominati anche The Mandalorian, la serie Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars, e La fantastica signora Maisel. La cerimonia dei 72nd Primetime Emmy Awards si svolgerà il 20 settembre con la conduzione di Jimmy Kimmel, mentre le nomination sono state annunciate da Leslie Jones, affiancata da ... Leggi su movieplayer

