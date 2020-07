Ecco perché si rischia l’assalto dalla Libia e dalla Tunisia (Di martedì 28 luglio 2020) Libia e Tunisia sono le osservate speciali sul fronte dell’immigrazione in questa estate del 2020. L’impennata degli sbarchi in Italia è sotto gli occhi di tutti ed è certificata dai dati: al 27 luglio, come mostrato dai numeri rilevati dal Viminale, sono arrivati nel nostro Paese 12.228 migranti a fronte dei 3.590 dello stesso periodo … Ecco perché si rischia l’assalto dalla Libia e dalla Tunisia InsideOver. Leggi su it.insideover

beppe_grillo : Alcuni ricercatori stanno facendo studi che potrebbero mettere in discussione gli attuali standard di inquinamento… - giornalettismo : Viene indagato perché è ricco. Ecco la ricostruzione di #Libero sul caso Attilio #Fontana. Stesso ritornello usa… - team_world : Chi oggi ha festeggiato 10anni dei 1D, ha contribuito a scrivere questa indimenticabile storia. Ecco perché la band… - Danila9631 : RT @Marco_dreams: Vorrei che qualcuno mi desse una giustificazione logica del perché Patrizia Baffi di Italia Viva non ha sostenuto la mozi… - MFinestri : @ValentinaKermit @Donnaipsilon @neniambulance Ahh ecco perchè hanno segretato tutta la documentazione e bisogna far… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Scarpa d’Oro, ecco perché Immobile è secondo, ma può vincere (se non lo supera Ronaldo) Corriere della Sera