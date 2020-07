Cile, il governo dialoghi coi prigionieri mapuche in sciopero della fame (Di martedì 28 luglio 2020) Amnesty International ha inviato una lettera aperta al presidente del Cile Sebastián Piñera, esprimendo preoccupazione per la situazione di 27 detenuti mapuche in sciopero della fame nelle prigioni di Temuco, Angol y Lebu. Uno di loro, Celestino Córdova, non assume cibo ormai dal 4 maggio. “Invece di disinteressarsi della vicenda e di negare le loro responsabilità, le autorità Cilene dovrebbero trovare una soluzione basata sul dialogo per garantire il diritto alla salute e alla vita dei (...) - Mondo / Cile, Sud America, , mapuche, Popoli nativi Leggi su feedproxy.google

Amnesty International ha inviato una lettera aperta al presidente del Cile Sebastián Piñera, esprimendo preoccupazione per la situazione di 27 detenuti mapuche in sciopero della fame nelle prigioni di ...

Business news: Cile, Pinera non opporrà il veto a progetto su ritiro anticipato fondi pensione

Santiago del Cile, 27 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, non porrà il veto alla legge che permette il ritiro anticipato del 10 per cento dei fondi pensione privati ...

Amnesty International ha inviato una lettera aperta al presidente del Cile Sebastián Piñera, esprimendo preoccupazione per la situazione di 27 detenuti mapuche in sciopero della fame nelle prigioni di ...