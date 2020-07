BlackRock, il colosso americano che punta le nostre autostrade (e i nostri risparmi) (Di martedì 28 luglio 2020) Pronti, via: la corsa per affiancare Cassa Depositi e Prestiti, quella che gestisce per inciso i nostri risparmi, per investire in autostrade per l’Italia. Una gara iniziata subito dopo la notizia dell’accordo tra il nostro governo e i Benetton, usciti tutt’altro che malconci dalla trattativa. E che vede ora scendere in campo anche il fondo americano BlackRock: secondo MF-Milano Finanza, infatti, gli operatori Usa sarebbero tra quelli che hanno manifestato maggiore interesse a entrare a far parte dell’affare, aggiungendosi così al fondo sovrano del Qatar, a Blackstone, al colosso australiano Macquaire e a Poste Vita. Un elenco destinato probabilmente ad allungarsi ancora. BlackRock, per chi non la conoscesse, è tra le più ... Leggi su ilparagone

