Autopilot, Elon Musk sicuro: «Auto a guida autonoma disponibile per la fine di quest’anno» (Di martedì 28 luglio 2020) Le critiche, i problemi durante i test e l’invito a non diffondere messaggi ingannevoli non fermano Elon Musk. Il co-fondatore di Tesla di recente ha rilanciato il progetto dell’Autopilot, affermando che secondo lui entro la fine del 2020 sarà possibile immettere sul mercato le prime vetture con guida totalmente Autonoma. L’imprenditore sudafricano ha manifestato il … Leggi su periodicodaily

Elon Musk, CEO di Tesla, ha dichiarato che presenterà veicoli completamente a guida autonoma entro la fine dell’anno. Mercoledì scorso, durante una telefonata con gli investitori, l’imprenditore ha ri ...

Tesla: in Germania è vietata la parola Autopilot

La Germania vieta a Tesla di usare informazioni fuorvianti sull’Autopilot. Ecco gli ultimi aggiornamenti e le polemiche sull’Autopilot dall’Europa a USA e Cina L’Autopilot Tesla è da sempre circondato ...

