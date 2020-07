Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 13:10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio coronavirus in Italia lieve discesa di nuovi casi 255 nelle Ultime 24 ore per il terzo giorno consecutivo le vittime sono 5 in Lombardia nessun deceduto paura contagi a Tokyo con i cittadini che stanno utilizzando soprattutto la bicicletta come mezzo di trasporto per evitare assembramenti sui mezzi pubblici ad oggi a Tokyo 11.200 contagi un terzo di tutti i casi a livello nazionale 55200 casi negli Stati Uniti dopo parecchi giorni sopra i 60 mila rallenta la crescita dei nuovi positivi 518 i decessi nel paese sono i dati della John Hopkins University4200000 casi totali negli Stati Uniti 146000 decessi in India oltre 49000 casi di coronavirus nelle Ultime 24 ore il livello giornaliero più elevato dall’inizio della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Irbm: “Vaccino in commercio all’inizio del 2021” Fanpage.it Focolaio in Mugello, positivo anche un bambino

Obbligo di quarantena per 176 contatti stretti dei nuovi 7 casi individuati. Saccardi: "Situazione sotto controllo. Contagi legati a eventi privati" BORGO SAN LORENZO — Attenzione alta in Toscana ai f ...

Gorizia, uno degli amici è il testimone chiave per la morte di Stefano nel pozzo

GORIZIA C’è un compagno di giochi di Stefano che l’ha visto volare nel pozzo. Formava con lui una delle squadre durante la caccia al tesoro. Ora diventa il testimone-chiave della tragedia consumatasi ...

