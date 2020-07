Tonelli: «Salvezza raggiunta e riscatto della Sampdoria» (Di lunedì 27 luglio 2020) Tonelli parla dopo la sconfitta contro la Juve: «Sono felice alla Sampdoria, l’anno prossimo voglio ambire a qualcosa di più» Ai microfoni dei canali ufficiali della Sampdoria, Lorenzo Tonelli parla dopo la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ecco il pensiero del centrale difensivo: JUVE – «Abbastanza contento della prestazione, meno per il risultato. Si poteva ottenere qualcosa di più, con le grandi però è così. Quello che conta a questo punto è più la prestazione che i punti, visto che l’obiettivo è stato raggiunto». CAMPIONATO – «Lottare per la Salvezza non è facile, perché mano a mano che vai avanti la ... Leggi su calcionews24

clubdoria46 : #Sampdoria, #Tonelli si unisce a #Ranieri: 'Vorrei di più della salvezza' - infoitsport : Tonelli: 'Lottare per la salvezza non è facile. Sono felice di essere alla Sampdoria' - infoitsport : Sampdoria, Tonelli: 'Vorrei puntare a qualcosa di più della salvezza' - primocanale : Sampdoria, Tonelli: 'Vorrei puntare a qualcosa di più della salvezza' - Dalla_SerieA : Tonelli e la sua felicità personale: «Salvezza per me significa riscatto» - -