Scudetto Juventus, Lapo Elkann: “Vittoria dedicata a chi ha sofferto. Ora la Champions” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Nove scudetti di fila ma questa vittoria è diversa. E’ arrivata in un anno dove il nostro Paese ha sofferto terribilmente. Ha ragione CR7 a dedicare questa vittoria a chi ha sofferto di più“. Questa la reazione a caldo di Lapo Elkann dopo la vittoria della Juventus del nono Scudetto consecutivo. Su Twitter il dirigente d’azienda ha voluto ringraziare i protagonisti dello storico successo: “Grazie alla squadra, tutto lo staff di ogni area, alla Presidenza. Vince sempre che non si arrende mai. E adesso verso la Champions con determinazione, grinta e voglia di vincere“, ha aggiunto. TWEET ⚽️ 9 scudetti di fila, ma questa vittoria è diversa. È arrivata in un anno dove il nostro Paese ha sofferto ... Leggi su sportface

Sport_Mediaset : +++ La #Juventus è campione d'Italia: con la vittoria sulla #Sampdoria vince lo Scudetto numero 9 di fila +++… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 2-0 Sampdoria (45+6' Ronaldo, 67' Bernardeschi) | Possessions: 62%-38% | Shots: 16-14 | T… - OptaPaolo : 38 - La #Juventus ha subito 38 reti in questo campionato, era dal 1960/61 che una squadra non vinceva lo Scudetto c… - MariuzzoAndrea : RT @lUltimoUomo: Pregi, difetti ed evoluzione di una squadra criticatissima. - sportface2016 : #Juventus, il commento di Lapo Elkann: 'Ora testa alla Champions' -