Sassuolo-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Partita decisiva in chiave salvezza quella che andrà in scena mercoledì 29 luglio tra Sassuolo e Genoa, penultimo turno del campionato di Serie A. Gli uomini di Nicola devono amministrare i 4 punti di vantaggio sul Lecce terz’ultimo e sanno che con una vittoria chiuderebbero i conti. I padroni di casa invece non hanno più nulla da chiedere alla stagione e vogliono soltanto finire al meglio nell’ultima partita casalinga, pur senza pubblico. Le scelte del Sassuolo Reduce dalla sconfitta di Napoli e sicuro della conferma per la prossima stagione, Roberto De Zerbi spera di chiudere con sei punti nelle ultime due partite per poter concentrarsi poi sulla costruzione della squadra futura. L’obiettivo sarà chiaramente quello di raggiungere un posto in Europa League. Per la partita di ... Leggi su sport.periodicodaily

