Roma e l’abbandono dei rifiuti, fermato ‘zozzone seriale’: nel suo furgone dolci da consegnare e spazzatura da buttare (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ stato fermato dal Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale un altro ‘zozzone’ che è stato ripreso proprio mentre abbandonava per strada i rifiuti. A riportare la notizia la Sindaca di Roma Virginia Raggi: ‘Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale. Le fototrappole che abbiamo installato in città, infatti, lo avevano ripreso decine di volte mentre abbandonava per strada numerosi sacchi neri con scarti alimentari e materiali provenienti da diverse attività commerciali. Ma a causa della targa poco leggibile, per individuarlo e bloccarlo, i nostri agenti si sono dovuti appostare nel luogo dove solitamente si fermata’. ‘Dall’indagine, delegata dalla Procura di Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

