Può andare in galera chi crea un falso profilo su Facebook (Di lunedì 27 luglio 2020) Diffamazione e sostituzione di personaSostituzione di persona se il falso profilo contiene immagini caricaturaliLa creazione e l'uso di un falso profilo Facebook integrano sostituzione di personaDiffamazione e sostituzione di personaTorna su creare e poi utilizzato un falso profilo Facebook integra il reato di sostituzione di persona previsto e disciplinato dall'art. 494 c.p. Non rileva che nel profilo sia stata impiegata una caricatura della persona offesa. A chiarirlo la sentenza n. 22049/2020 (sotto allegata) della cassazione emessa alla fine della vicenda processuale che segue. La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna l'imputato alla pena condizionalmente sospesa di due ... Leggi su studiocataldi

borghi_claudio : Ma si può? Non faccio a tempo ad andare ad un convegno (virtuale) per un paio d'ore, torno e mi devo rileggere anco… - Eurosport_IT : Con lo scudetto in tasca, Maurizio Sarri può lasciarsi un po' andare... ?? #JuveSamp | #STRON9ER | #SerieA - matteosalvinimi : Oggi con nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita. 'I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Acco… - Margaeta1 : RT @Michael_5296: Chi ha imparato ad andare oltre può arrivare ovunque. Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli, potrebbero non esser… - romanino48 : RT @carmentpf: @mgmaglie @CarloRubio7 I magistrati tutti muti! Aspettano che governi la lega per accusare qualcuno di procurata pandemia,as… -

Ultime Notizie dalla rete : Può andare Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it