Pian del Lot | Lavolta | “Un oltraggio alla memoria dei 27 partigiani trucidati”

Enzo Lavolta, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino e consigliere del Partito Democratico, nel primo consiglio in Sala Rossa "in presenza", ha chiesto comunicazioni sulla situazione relativa al Pian del Lot, situato nella collina torinese. Evidenziando la necessità di rendere sempre accessibile il sacrario ai cittadini torinesi, i quali rischiano di vederlo chiuso a causa dei progetti del privato aggiudicatario che vorrebbe trasformarlo in agriturismo. "Nella seduta del consiglio comunale odierna, la prima in presenza dopo una lunga e ingiustificata lontananza dall'aula voluta dall'amministrazione cinque stelle – commenta Lavolta – ho chiesto le comunicazioni della Sindaca Appendino per ricevere garanzie che al Pian del Lot, luogo di memoria

