Olimpiadi, 14 vittorie iconiche che non dimenticheremo (Di lunedì 27 luglio 2020) Aspettando le Olimpiadi di Tokyo 2020 (dal 23 luglio all'8 agosto 2021, causa pandemia), ritorniamo alle forti emozioni che gli eventi olimpici hanno regalato alle platee di tutto il mondo in passato. È impossibile fare un elenco di tutte le grandi vittorie. Vi figurerebbero personaggi come Johnny Weissmuller, 5 ori olimpici prima di diventare una star del cinema interpretando il personaggio di Tarzan; o il nativo Jim Thorpe nato in una riserva indiana dell'Oklahoma, 2 ori olimpici ritiratigli (e restituiti postumi) perché aveva giocato da professionista nel baseball per guadagnarsi da vivere; o le 4 vittorie di Jesse Owens a Berlino '36 nella Germania nazista; o l'oro dei pesi massimi a Roma 1960 quando Muhammad Ali era ancora Cassius Clay e nelle stesse Olimpiadi il trionfo di Livio Berruti nei 200 e i ... Leggi su gqitalia

Nel mirino 1500, 800 stile libero e 10 chilometri in mare «Ma non sposto il focus sul fondo, piscina imprescindibile» Obiettivo: triplete. A un anno dalle Olimpiadi, gli occhialini di Gregorio Paltri ...

Christof Innerhofer, campione di sci alpino: ''Io, la montagna, lo sport e il mio pullover blu''

Lo raggiungiamo su whatsapp tra un allenamento e l’altro. Christof Innerhofer, 35 anni, classe 1984, campione di sci Italiano, vincitore tra l’altro di 2 medaglie alle Olimpiadi e 3 ai Mondiali, si st ...

