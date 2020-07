Moderati guadagni alla Borsa di New York (Di lunedì 27 luglio 2020) (TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,28% a 26.543 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.232 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,24%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,57%). Informatica (+1,27%), materiali (+1,01%) e sanitario (+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities (-1,22%), finanziario (-0,74%) e energia (-0,51%). Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+3,13%), Apple (+1,79%), Merck & Co (+1,56%) e 3M (+1,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -2,50%. Sotto pressione Raytheon Technologies, che accusa un calo dell’1,84%. ... Leggi su quifinanza

ForexOnlineMeIt : Moderati guadagni per la Borsa di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Moderati guadagni Moderati guadagni alla Borsa di New York Teleborsa Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,28% a 26.543 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.232 punti. Buona la ...

BORSA USA-Indici in calo, rallenta ripresa mercato lavoro

23 luglio (Reuters) - La borsa Usa è in moderato calo dopo quattro sessioni consecutive di guadagni, con gli investitori in attesa di un nuovo pacchetto di aiuti anti-coronavirus, mentre i dati più re ...

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,28% a 26.543 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.232 punti. Buona la ...23 luglio (Reuters) - La borsa Usa è in moderato calo dopo quattro sessioni consecutive di guadagni, con gli investitori in attesa di un nuovo pacchetto di aiuti anti-coronavirus, mentre i dati più re ...