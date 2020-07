Mina Welby: "Pronta ad accompagnare a morire chi me lo chiederà" (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo l'assoluzione a Massa dall'accusa di aiuto al suicidio, la copresidente dell'Associazione Coscioni racconta il suo impegno e l'incontro con Davide Trentini: "'L'avevo promesso a mio marito di battermi per l'eutanasia. E lo rifarei ma serve una legge" Leggi su repubblica

marcocappato : Il Pubblico Ministero ha appena chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere per Mina Welby e per me. Attendia… - TgrRai : Mina Welby e Marco Cappato assolti dalla corte di Assise di Massa perché il fatto non sussiste dall'accusa di aiuto… - HuffPostItalia : Eutanasia, Mina Welby e Marco Cappato assolti per il caso Trentini - TheQ_continuum : @antonioripa @marcocappato @Mina_Welby @EutanaSiaLegale Io se fossi in una condizione simile mi candiderei per aiut… - eErgaOmnes : RT @FQLive: #ULTIMORA Fine vita, Marco Cappato e Mina Welby assolti per il caso Trentini. I giudici: 'Il fatto non sussiste' -