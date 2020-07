Mbappé, 3 settimane di stop: salta l'Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) PARIGI - Kylian Mbappé salterà l'impegno di Champions League contro l' Atalanta . Il giocatore, infatti, ha sostenuto oggi, a quanto si apprende da un comunicato apparso sul sito del Psg , "gli esami ... Leggi su corrieredellosport

DanielePezzini : RT @Sport_Mediaset: #ChampionsLeague, lesione del legamento per #Mbappé: salta la sfida con l'#Atalanta. #SportMediaset - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #ChampionsLeague, lesione del legamento per #Mbappé: salta la sfida con l'#Atalanta. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #ChampionsLeague, lesione del legamento per #Mbappé: salta la sfida con l'#Atalanta. #SportMediaset - zazoomblog : Atalanta Mi dispiace per Mbappé: Gasperini non le credo - #Atalanta #dispiace #Mbappé: - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Marcolin elogia Hysaj: 'Era in stato di grazia! Osimhen? Ricorda Mbappè' -