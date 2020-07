Lombardia, camici e conti svizzeri: Fontana rischia grosso (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana sotto accusa, Lega nella graticola. Giorni pesanti per il governatore lombardo indagato per frode dalla Procura sulla vicenda della fornitura di camici, ... Leggi su leggo

Dopo il caso dei camici donati alla Regione Lombardia e dopo le ultime evoluzioni sui conti in Svizzera e il bonifico fatto nei mesi scorsi alla società Dama (il cui 10% è controllato dalla moglie Rob ...Il caso Lombardia: secondo i magistrati alla centrale acquisti regionale Aria spa non si trova, perché non è mai esistita, alcuna delibera con la quale la Regione abbia accettato la trasformazione in ...