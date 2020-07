Lazio, Immobile a caccia di record: Higuain nel mirino (Di lunedì 27 luglio 2020) Con la tripletta contro l’Hellas Verona, Ciro Immobile torna in corsa per il record di gol in un solo campionato Dopo il lockdown, la fame di gol di Ciro Immobile sembrava essersi spenta. Tanto che Cristiano Ronaldo si era fatto sotto nella lotta al titolo di capocannoniere e il sogno record di Higuain sembrava sfumato. Ma dopo la tripletta al Verona, il bomber della Lazio è ora più agguerrito che mai. Immobile ha raggiunto quota 34 gol in campionato diventando, come riporta La Gazzetta dello Sport, il miglior marcatore italiano in una Serie A. Staccato Ronaldo, fermo a quota 31, e le 36 reti di Gonzalo Higuain non sembrano più tanto lontane considerando che ... Leggi su calcionews24

