La Corea del Sud ha smentito che il disertore tornato in Corea del Nord sia positivo al coronavirus (Di lunedì 27 luglio 2020) La Corea del Sud ha smentito che l’uomo che la Corea del Nord il 25 luglio aveva annunciato come primo caso di coronavirus nel paese sia realmente positivo al virus. Secondo quanto aveva riportato l’agenzia di stampa governativa KCNA, il Leggi su ilpost

Corriere : Corea del Nord, Kim mette una città in lockdown: «Il coronavirus portato da un traditore del Sud» - Tg3web : Dopo tanti mesi dall'inizio dell'epidemia di covid nel mondo, c'è un contagio ufficiale in Corea del Nord. Si tratt… - SkyTG24 : Coronavirus, Corea del Sud: disertore tornato al Nord non ha contratto la malattia - Miti_Vigliero : Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. In Cina il dato peggiore da marzo La Corea del Nord fa… - Korean_Sunbae : Solo Corea del Nord è mostrata tanto sulle notizie e sui giornali, purtroppo non Corea del Sud.. T.T -